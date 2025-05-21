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Квят сыграет в традиционном благотворительном футбольном матче в Монако

Квят сыграет в традиционном благотворительном футбольном матче в Монако
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Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят примет участие в ежегодном традиционном благотворительном футбольном матче в преддверии Гран-при Монако. Об этом сообщает пресс-служба организаторов благотворительной игры.

Помимо Квята, в матче примут участие многие действующие пилоты Формулы-1: Фернандо Алонсо, Андреа Кими Антонелли, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Исак Хаджар, Оливер Берман, а также генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали, чемпион мира по ралли Тьерри Невилль, экс-футболисты сборной Италии Альберто Джилардино и Леонардо Бонуччи, бывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли и многие другие звёзды.

Встреча состоится в Монако на стадионе «Луи II» 21 мая, начало намечено на 16:00 по московскому времени.

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