Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард рассказал, что его впечатлило в дебюте Колапинто за «Альпин»

Култхард рассказал, что его впечатлило в дебюте Колапинто за «Альпин»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о дебюте аргентинского гонщика Франко Колапинто в составе «Альпин».

«На самом деле я просто следил за его результатами, и, насколько позволял чистый или грязный воздух, он соответствовал Гасли! Пьер, очевидно, оказался в проигрыше после того, как слишком широко выставил локти в борьбе с Леклером», — приводит слова Дэвида Култхарда F1oversteer.

Напомним, Колапинто финишировал в гонке на 16-й позиции. Пьер Гасли пришёл к финишу 13-м.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Колапинто признал вину в блокировке Цуноды и призвал фанатов вести себя спокойнее
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android