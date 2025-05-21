Култхард рассказал, что его впечатлило в дебюте Колапинто за «Альпин»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о дебюте аргентинского гонщика Франко Колапинто в составе «Альпин».

«На самом деле я просто следил за его результатами, и, насколько позволял чистый или грязный воздух, он соответствовал Гасли! Пьер, очевидно, оказался в проигрыше после того, как слишком широко выставил локти в борьбе с Леклером», — приводит слова Дэвида Култхарда F1oversteer.

Напомним, Колапинто финишировал в гонке на 16-й позиции. Пьер Гасли пришёл к финишу 13-м.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.