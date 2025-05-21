«Сто процентов». Инсайдер назвал команду, за которую будет выступать Ферстаппен в 2026-м

Журналист и инсайдер Феликс Гернер выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в следующем сезоне точно останется в австрийской команде. Ранее фигурировали слухи, согласно которым нидерландец может сменить гоночный коллектив.

«Макс Ферстаппен с вероятностью в 100% будет выступать за «Ред Булл» в следующем году. Сейчас он показал, что может бороться с двумя гонщиками «Макларена», — написал Гернер в своей колонке на Sport.de.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на недавнем Гран-при Эмилии-Романьи. Второе и третье место заняли пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

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