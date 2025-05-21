Эксперт — о победе Ферстаппена в Имоле: Макс спас место Хорнера в «Ред Булл»

Эксперт и инсайдер Феликс Гернер поделился мнением о победе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

«После Имолы можно сказать следующее: маленькая Лили делает папу Макса ещё быстрее! Кроме того, Ферстаппен спасает рабочее место Кристиана Хорнера. На него оказывалось большое давление. Работает ли обновление? Оно работает. И теперь Хорнер может снова спать спокойно в качестве руководителя «Ред Булл», — написал Гернер в своей колонке на Sport.de.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 124 очка. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 146 баллов.

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