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«Чувак, у тебя слишком лёгкая жизнь!» Шварцман заявил о желании бросить вызов Палоу

«Чувак, у тебя слишком лёгкая жизнь!» Шварцман заявил о желании бросить вызов Палоу
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Российско-израильский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман, выступающий в IndyCar, заявил о желании бросить вызов трёхкратному победителю чемпионата испанцу Алексу Палоу.

«Моей целью, очевидно, является не только «Инди», это потрясающе, уникально, но хотелось бы улучшать нашу машину на протяжении всего сезона, чтобы подобраться как можно ближе к вершине.

Я хочу сражаться. Алекс Палоу лидирует в чемпионате с большим отрывом. Я хотел бы догнать его, хотел бы бросить ему вызов: «Чувак, у тебя слишком лёгкая жизнь, я хотел бы усложнить её для тебя», — приводит слова Шварцмана издание The Race.

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