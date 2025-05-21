Квят предположил, почему Ферстаппен превосходит напарников в «Ред Булл»

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о причинах, по которым пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет преимущество перед своими товарищами по команде.

«Ферстаппен и Джанпьеро Ламбьязе [гоночный инженер Макса] отлично работают вместе. Инженер должен очень хорошо понимать, что нужно гонщику, а также получать обратную связь. Всё это должно быть согласовано. Когда команда полностью поддерживает тебя, всегда прислушивается к твоим советам и жалобам, это помогает», — сказал Квят в подкасте F1 Nation.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс указал, что может удержать Ферстаппена от ухода из «Ред Булл».

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