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Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Также Хельмут коснулся пункта в контракте нидерландца, который позволяет ему уйти из гоночного коллектива при определённых условиях.

«Выступление за «Ред Булл» в следующем году? Посмотрим сначала, выиграем ли мы чемпионат мира, а дальше будет видно. Пункт о выходе из контракта? Нет, он не связан с титулом», — приводит слова Марко oe24.at.

Недавно экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс указал, что может удержать Макса от ухода из «Ред Булл».

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