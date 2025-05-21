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«Вы должны это прекратить, хватит». Вассёр — журналистам после вопроса о Хэмилтоне

«Вы должны это прекратить, хватит». Вассёр — журналистам после вопроса о Хэмилтоне
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что задавать вопросы относительно формы пилота команды Льюиса Хэмилтона следует прекратить.

«Вы должны это прекратить. Не должно быть такого, что всё идеально, когда у него хороший уикенд, и катастрофа, когда плохой. Мы просто должны относиться к этому спокойно и работать сообща. Я был доволен работой, проделанной командой. Не только Льюисом, но и Шарлем, а также работой стратегов и механиков. Для нас это единственный способ вернуться в борьбу и догнать лидеров. Хватит таких вопросов. Каждый гонщик работает над собой, работает с командой, пытается быть лучше», – приводит слова Вассёра Racingnews365.

На недавнем Гран-при Эмилии-Романьи Хэмилтон показал четвёртый результат.

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