Новый российский спортпрототип проведёт показательные заезды на этапе REC

В рамках первого этапа сезона Russian Endurance Challenge, который пройдёт 24 мая на автодроме Moscow Raceway, проведёт показательные заезды новый российский прототип Seven, созданный московским конструкторским Бюро 7.

«Идея создать «взрослый» спортпрототип у нас появилась, ещё когда мы проехали первую свою гонку REC в 2015 году, на нашем «коте» — автомобиле Shortcut, — отметил руководитель проекта Денис Абрамович. — В 2025 году мы проведём тестирование предсерийного прототипа для последующего выпуска первой партии».

В основе прототипа Seven находится стальная пространственная рама с интегрированным каркасом безопасности. В движение автомобиль приводится 3,5-литровым двигателем Toyota 2GR мощностью 350 л. с., который агрегирован с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач от российской компании Gear Set.

Отмечается, что в 2026 году будет доступна полноприводная гибридная версия прототипа мощностью 527 л. с.

Напомним также, в рамках соревнований REC состоится дебют гоночного прототипа FDR12, созданного студентами московского Политеха.