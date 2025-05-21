«КАМАЗ-мастер» принял участие в транспортировке космического корабля

20 мая гоночная команда «КАМАЗ-мастер» приняла участие в уникальном мероприятии.

Космический корабль «Буран» был установлен в строящийся павильон Музейного комплекса гражданской и военной техники Верхней Пышмы при помощи спортивного «КАМАЗа».

Обе машины являются экспонатами музея, представляющего собой одну из самых больших коллекций в мире. Она насчитывает более 15 000 экспонатов, в том числе около 2000 единиц гражданской и военной техники.

Спортивный «КАМАЗ-4326» появился в экспозиции в апреле этого года. Космический корабль прибыл в Верхнюю Пышму в августе 2024 года. Это единственный сохранившийся в России лётный экземпляр.

Фото: КАМАЗ-мастер

Фото: КАМАЗ-мастер