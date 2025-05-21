Гендиректор «Игора Драйв» раскрыл основные новинки фестивалей «Мото Драйв» и GARAGE FEST

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов рассказал об изменении фестивалей «Мото Драйв» и GARAGE FEST.

«Будет целый ряд изменений внутри наших крупных фестивалей «Мото Драйв» и GARAGE FEST. «Мото Драйв» достаточно существенно изменится внутри. Если в прошлом году почти все дисциплины были представлены, скажем так, в традиционном формате, то в этом году почти все гонки в рамках фестиваля будут проходить в официальном статусе.

Помимо этого, новинка в этом году — более полноценная концертная программа. В субботу у нас выступит репер ST, в воскресенье — 10age и FEDUK. В этом плане мы тоже расширяемся. Ну и, конечно же, мы не могли пройти мимо культурно-исторической составляющей. В общении с проектом «Автокультура» сказали: «Ребята, с машинами у вас всё хорошо, а что с мотоциклами?» Поэтому в дополнение к различному количеству активностей в промежутках между гонками будет представлена большая мотоциклетная выставка исторических раритетных байков.

Не обойдём мы стороной стантрайдинг. Если дрифт — это фигурное катание в мире автоспорта, то стантрайдинг — фигурное катание в мире мотоспорта. Будут выступления от чемпиона мира по фристайлу Фомы Калинина, Александра Михайлова и Сергея Аглиша, так что программа очень насыщенная.

Советуем всем надевать удобную комфортную обувь, удобную одежду, потому что двигаться надо много по периметру объекта, чтобы успеть всё посмотреть. Мероприятия, проходящие на автодроме, открыты для всех, поэтому будут развлечения для самых маленьких, вплоть до возможности ребятам принять участие в гонках на беговелах.

По GARAGE FEST очень приятный рост продаж билетов на ранних стадиях. Значит, мы на правильном пути с точки зрения выбранной концепции предлагаемого насыщения. В прошлом году в гонке REC было заявлено более 40 экипажей — это такой своеобразный рекорд для российского эндуранса уж точно. В этом году ожидаем не меньшего внимания со стороны спортсменов.

На выставке «Автокультура» в этом году фокусом станут именно спортивные автомобили, поэтому будет много представителей раритетной техники с ярким спортивным наследием. Также уже неотъемлемой частью фестиваля станет выставка и показательные выступления RDRC и этап RDS Open. Специально для зоны RDS будет установлена дополнительная трибуна с экраном, так что наши посетители смогут с максимальным комфортом наслаждаться дрифтом и повторами лучших моментов!

«Формула Студент» активно развивается: в этом году ожидаем ещё больше международных участников — очень большое количество заявок. Понимаем, что не все приедут, тем не менее рост совершенно очевиден.

Мы очень рады видеть, как традиционные автомобильные дисциплины смешиваются с более молодыми, все находят общий язык и наслаждаются этим праздником любви к автомобилям во всех их проявлениях», — сказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.