Гендиректор «Игора Драйв»: международные гонки? Мы-то открыты, это там проблемы

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов выразил готовность принять международные соревнования, при этом призвал не смешивать спорт и политику.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

«У нас продолжается всё старое с точки зрения базового уровня летних событий. Это свой чемпионат по дрифту, свои чемпионаты по картингу в коротком и длинном форматах. На картинге в этом году добавляется индивидуальная эндуранс-гонка для отдельных участников, а не команд.

Международные гонки? Мы-то открыты, мы не против. Это там у людей проблемы в голове. У нас проблем нет: приезжайте, катайтесь. При необходимости и должном уровне подготовки заранее отработаем всё, что связано с помощью по пересечению границы для техники: машин, мотоциклов, техничек. Всё есть, все пути отработаны. Границы закрыты не с нашей стороны: это они там забаррикадировались. Поэтому я не готов давать оценку перспективам какой-либо международной активности.

При этом перед глазами есть идеальный пример: на нашем этапе «Формулы Студент» за последние несколько лет были команды из Турции, Казахстана, Египта, Индии и Китая. Насколько я помню, в этом году присоединилась к дискуссии Бразилия. Всем, у кого есть желание, мы помогаем.

На примере мотоциклетного спорта мы видим, что и отдельные европейские спортсмены могут приезжать. В прошлом году на Moscow Raceway прошёл Кубок содружества по шоссейно-кольцевым мотогонкам, и там совершенно спокойно выступали спортсмены из зарубежных стран: было несколько китайцев, пара итальянцев…

Если у кого-то из-за рубежа есть желание принять участие в наших мероприятиях, ребята, обращайтесь. Ждём, поможем, чем сможем. Приезжайте. А вести диалог сейчас с какими-то зарубежными сериями нам сложно просто потому, что все разводят руками: мол, вы всё понимаете. Нет, мы не понимаем, что вам мешает. Спорт спортом, политика политикой. Если вы хотите смешивать, мы это не понимаем», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: