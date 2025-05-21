Фото: пилоты Формулы-1 Пьер Гасли и Франко Колапинто посетили Каннский кинофестиваль

Пилоты французской команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто посетили Каннский кинофестиваль. Соответствующими фотографиями с мероприятия поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Фото: BWT Alpine Formula One Team
Фото: BWT Alpine Formula One Team
В этом году Каннский кинофестиваль проходит в период с 13 по 24 мая. В 2025-м мероприятие проходит в 78-й раз.
Ранее на открытии Каннского кинофестиваля побывал испанский пилот британской команды «Уильямс» Карлос Сайнс. На красной дорожке гонщика сопровождала американская актриса с испанскими корнями Ева Лонгория, а также немецкая актриса Хайди Клум.
Виртуальный автомобиль проехал по новой трассе Формулы-1: