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Фото: пилоты Формулы-1 Пьер Гасли и Франко Колапинто посетили Каннский кинофестиваль

Фото: пилоты Формулы-1 Пьер Гасли и Франко Колапинто посетили Каннский кинофестиваль
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Пилоты французской команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто посетили Каннский кинофестиваль. Соответствующими фотографиями с мероприятия поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Фото: BWT Alpine Formula One Team

В этом году Каннский кинофестиваль проходит в период с 13 по 24 мая. В 2025-м мероприятие проходит в 78-й раз.

Ранее на открытии Каннского кинофестиваля побывал испанский пилот британской команды «Уильямс» Карлос Сайнс. На красной дорожке гонщика сопровождала американская актриса с испанскими корнями Ева Лонгория, а также немецкая актриса Хайди Клум.

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