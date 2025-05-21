На «Игора Драйв» любой желающий сможет проехать по трассе на болиде Формулы-4

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов высказался о возрождении «формульных» дисциплин в России.

«Возрождение российской формульной серии — очень позитивное событие. Мы всецело поддерживаем развитие этой дисциплины в целом и со своей стороны открыли уникальную историю, где можно почувствовать себя настоящим пилотом. У нас готовы к работе восемь полноценных болидов, полностью соответствующих дисциплине «Формула-4». «Татуус 421» — точно такой же, как будет в СМП Ф-4. Мы их в прошлом году купили, так что болиды ждут своих героев.

Будет доступно несколько форматов. Это и формат аренды одного автомобиля с инженерами, механиками и всем необходимым в рамках наших трек-дней. Это и возможность поездить в таком более школьном формате в частном режиме, чтобы вас полноценно научили ездить на этой технике, а не сразу ввязываться в бой. Конечно же, будет ещё отдельный коммерческий продукт для корпоративных мероприятий, когда можно будет взять в аренду весь автодром, все болиды. Это для тех, кому надоело снимать на корпоративы прокатные карты: они могут сделать следующий шаг и приблизиться к профессиональному уровню.

Сколько будет стоить каждый из форматов, прямо не скажу — это зависит от огромного числа нюансов, например, опыта того, кому мы будем сдавать технику в аренду. Цены будут среднерыночными для подобных историй: условно от € 5-7 тыс. за день с каким-то минимальным набором услуг и до бесконечности. Дёшево в любом случае не получится просто потому, что дёшево оно не работает», — сказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.