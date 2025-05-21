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«Всё может быть значительно хуже». Хельмут Марко высказался перед Гран-при Монако

«Всё может быть значительно хуже». Хельмут Марко высказался перед Гран-при Монако
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящем Гран-при Монако.

«Совершенно другая трасса. Только медленные повороты. Опять же, всё может быть значительно хуже. Правда ли, что навыки гонщика в Монако особенно актуальны? Так и есть. Макс своим манёвром на старте [в Имоле] ещё раз доказал, что он лучший: обнаружить брешь и затем использовать её. Так может только он», — приводит слова Марко издание oe24.at.

Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая. Макс в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 124 очка. На первой позиции располагается Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 146 баллов.

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