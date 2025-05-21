«Макларен» показал ливрею к ГП Монако и Испании с отсылкой к культовой модели 1968 года

Британская команда Формулы-1 «Макларен» немного изменила расцветку машин к предстоящим двум этапам – Гран-при Монако и Гран-при Испании. Новая ливрея является отсылкой к культовому автомобилю McLaren M7A, который был у команды в период с 1968 по 1971 год.

Фото: McLaren

Фото: McLaren

«Гоночный автомобиль McLaren M7A не только открыл новые горизонты для команды, обеспечив первую победу в Формуле-1 в 1968 году, когда за рулём был не кто иной, как Брюс Макларен, но и стал первым автомобилем, на котором появилась легендарная ливрея команды папайя, что было впервые в эпоху чёрно-белых телевизионных репортажей», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая, а этап в Барселоне пройдёт с 30 мая по 1 июня.

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