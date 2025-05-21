26 июля XOLIDAYBOY выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025

Четвёртым исполнителем в концертной программе масштабного летнего фестиваля музыки, скорости и драйва станет XOLIDAYBOY.

Молодой исполнитель — известный любитель быстрых машин, увлекается дрифтом и Формулой-1. У него в гараже стоят суперкар Ferrari F8 и автомобиль Bentley Continental GT, а ещё его треки часто используют в эффектных дрифт-видео. Свою первую песню XOLIDAYBOY выпустил в 2021 году и стремительно завоевал любовь аудитории. Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп- и электронной музыки, что делает его треки уникальными и легко узнаваемыми.

Ежемесячно XOLIDAYBOY набирает около 20-30 млн прослушиваний на всех музыкальных платформах, а его клипы на YouTube собрали более 100 млн просмотров. Композиции «Моя хулиганка» и «Пожары» стала международным прорывом, попав в чарты Беларуси, Польши, Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии. В 2024 году XOLIDAYBOY получил премию «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», а в 2025-м номинирован как лучший исполнитель.

Певец сочетает в своих выступлениях яркие эмоции и экспрессию, искренность и обаяние. Он экспериментирует со звучанием и репертуаром, даря своим фанатам и рок-н-ролл, и лирические мелодии.

26 июля, кроме XOLIDAYBOY, на сцену выйдет роскошная обладательница драматического сопрано в 4,5 октавы Ани Лорак. Её харизматичность и проникновенная манера исполнения создадут особую атмосферу, завершающую первый день фестиваля.

27 июля для посетителей GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025 выступят звезды рок-музыки — легенда музыкальной сцены Гарик Сукачёв и группа «Три дня дождя», представители нового поколения российского рока.

Помимо концертов, посетителей GARAGE FEST ждёт масштабная развлекательная программа: выставка редких автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов, зона активностей от партнёров фестиваля.

Но главное на GARAGE FEST — это спортивная программа: гонка на выносливость Russian Endurance Challenge, соревнования по дрифту RDS Open, а также инженерные соревнования «Формула Студент».

Фестиваль GARAGE FEST пройдёт 26 и 27 июля на автодроме «Игора Драйв».