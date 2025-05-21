Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

26 июля XOLIDAYBOY выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025

26 июля XOLIDAYBOY выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртым исполнителем в концертной программе масштабного летнего фестиваля музыки, скорости и драйва станет XOLIDAYBOY.

Молодой исполнитель — известный любитель быстрых машин, увлекается дрифтом и Формулой-1. У него в гараже стоят суперкар Ferrari F8 и автомобиль Bentley Continental GT, а ещё его треки часто используют в эффектных дрифт-видео. Свою первую песню XOLIDAYBOY выпустил в 2021 году и стремительно завоевал любовь аудитории. Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп- и электронной музыки, что делает его треки уникальными и легко узнаваемыми.

Ежемесячно XOLIDAYBOY набирает около 20-30 млн прослушиваний на всех музыкальных платформах, а его клипы на YouTube собрали более 100 млн просмотров. Композиции «Моя хулиганка» и «Пожары» стала международным прорывом, попав в чарты Беларуси, Польши, Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии. В 2024 году XOLIDAYBOY получил премию «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», а в 2025-м номинирован как лучший исполнитель.

Певец сочетает в своих выступлениях яркие эмоции и экспрессию, искренность и обаяние. Он экспериментирует со звучанием и репертуаром, даря своим фанатам и рок-н-ролл, и лирические мелодии.

26 июля, кроме XOLIDAYBOY, на сцену выйдет роскошная обладательница драматического сопрано в 4,5 октавы Ани Лорак. Её харизматичность и проникновенная манера исполнения создадут особую атмосферу, завершающую первый день фестиваля.

27 июля для посетителей GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025 выступят звезды рок-музыки — легенда музыкальной сцены Гарик Сукачёв и группа «Три дня дождя», представители нового поколения российского рока.

Помимо концертов, посетителей GARAGE FEST ждёт масштабная развлекательная программа: выставка редких автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов, зона активностей от партнёров фестиваля.

Но главное на GARAGE FEST — это спортивная программа: гонка на выносливость Russian Endurance Challenge, соревнования по дрифту RDS Open, а также инженерные соревнования «Формула Студент».

Фестиваль GARAGE FEST пройдёт 26 и 27 июля на автодроме «Игора Драйв».

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Игора Драйв»: международные гонки? Мы-то открыты, это там проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android