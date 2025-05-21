Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» представил комбинезоны Норриса и Пиастри к Гран-при Монако

«Макларен» представил комбинезоны Норриса и Пиастри к Гран-при Монако
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» представила комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к Гран-при Монако, который пройдет с 23 по 25 мая в Монте-Карло.

Костюмы белого цвета выполнены в винтажном стиле.

Формула-1 Гран-при Монако — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 23 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако.

Суббота, 24 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако;
17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 25 мая:

16:00. Гонка Гран-при Монако.

Материалы по теме
Фото
«Макларен» показал ливрею к ГП Монако и Испании с отсылкой к культовой модели 1968 года

«Феррари» пилота Ф-1 Ландо Норриса разбили в Монако:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android