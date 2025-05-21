«Макларен» представил комбинезоны Норриса и Пиастри к Гран-при Монако

Команда Формулы-1 «Макларен» представила комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к Гран-при Монако, который пройдет с 23 по 25 мая в Монте-Карло.

Костюмы белого цвета выполнены в винтажном стиле.

Формула-1 Гран-при Монако — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 23 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако.

Суббота, 24 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако;

17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 25 мая:

16:00. Гонка Гран-при Монако.

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