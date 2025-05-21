Ральф Шумахер: в Монако у «Феррари» будут хорошие шансы

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился ожиданиями от Гран-при Монако.

«На этой трассе много кочек и высокие поребрики. Как мы видели в прошлом сезоне, в таких условиях у «Ред Булл» возникают проблемы. И в этом году ситуация, вероятно, повторится. Как мне кажется, Ферстаппену будет сложно. И нас может ждать сюрприз. «Макларен» можно считать фаворитом, но, когда дело доходит до стратегии, они часто идут своим путём. А в этот уикенд стратегия будет очень важна.

Пилоты, которые менее психологически устойчивы к давлению, могут столкнуться с трудностями. Они станут осторожнее, я бы даже сказал — будут бояться ошибиться и атаковать на пределе. Думаю, появятся хорошие шансы у «Феррари». У их машины отличное сцепление с трассой, а именно такие машины могут получить преимущество на трассе в Монако», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.