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«Пенске» уволила руководство команды IndyCar на фоне скандала на «Инди-500»

«Пенске» уволила руководство команды IndyCar на фоне скандала на «Инди-500»
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Команда IndyCar «Пенске» уволила весь руководящий состав на фоне скандала, развернувшегося в ходе квалификации «500 миль Индианаполиса». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Своих должностей лишились президент команды Тим Синдрик, управляющий директор Рон Ружевски и генеральный менеджер команды Кайл Мойер.

Напомним, в заключительный день квалификации «500 миль Индианаполиса» две машины команды не прошли техническую инспекцию — на болидах были заполнены швы на задней структуре безопасности, что является нарушением регламента. По правилам запрещено модифицировать стандартизированный компонент.

После проверок обоих пилотов отстранили от участия в «Топ-12», а затем команде выписали штраф в размере $ 100 тыс. за каждую машину. Пилоты были лишены очков в квалификации и отправлены в хвост на старте гонки.

Кроме того, у журналистов есть подозрение, что прошлогодняя победа Джозефа Ньюгардена также была добыта на машине, которая не соответствовала техническому регламенту — на ней обнаружили постфактум такие же модификации.

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