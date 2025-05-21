Команда пилотов проиграла в благотворительном матче перед Гран-при Монако

В Монако на стадионе «Луи II» состоялся традиционный благотворительный ежегодный футбольный матч с участием действующих пилотов Формулы-1 и других серий, а также звёзд футбола и знаменитостей.

Команда пилотов по итогам встречи уступила со счётом 4:6.

Среди гонщиков наиболее заметным в ходе встречи оказался пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, отметившийся голевой передачей. Голами в команде пилотов отметились французы Норман Нато, выступающий в Формуле-Е и WEC, и пилот «Альпин» Пьер Гасли, реализовавший пенальти на правах капитана. Примечательно, что изначально капитаном команды должен был быть Фернандо Алонсо, но в последний момент испанец отказался от участия в игре.

В составе пилотов также выступал и россиянин Даниил Квят, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.