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Хэмилтон не уверен в перспективах «Феррари» на Гран-при Монако

Хэмилтон не уверен в перспективах «Феррари» на Гран-при Монако
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Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

«Если говорить честно, то я не уверен в перспективах команды в Монако. В последнее время у нас было много сложностей, особенно если говорить о квалификационном темпе. Так что не знаю, как всё сложится. У меня есть пара идей, которые я попробую реализовать и которыми в команде не очень хотели заниматься, поскольку у нас есть множество других вещей, на которых нужно сосредоточиться.

Однако я надеюсь, что мы сможем найти что-то и раскрыть потенциал болида. Но я правда не знаю, насколько хорошо машина будет работать на трассе в Монако», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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