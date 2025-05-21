Хаджар выступит на Гран-при Монако в шлеме, посвящённом Айртону Сенне

Французский пилот команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар выступит на Гран-при Монако в шлеме, посвящённом бразильскому гонщику, трёхкратному чемпиону мира Айртону Сенне. Об этом Хаджар сообщил в соцсетях.

«Отдаем дань памяти королю улиц Монте-Карло», — подписал публикацию в соцсетях Исак Хаджар.

Фото: Страница Исака Хаджара в соцсети

Фото: Страница Исака Хаджара в соцсети

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124). Хаджар с семью баллами располагается на 14-й позиции в личном зачёте.