«Феррари» снизит срок службы силовых установок, пилотов могут ждать штрафы — Formula1.it

Команда Формулы-1 «Феррари» опасается, что в ходе сезона-2025 семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера могут ждать штрафы за замены элементов силовой установки. Об этом сообщает издание Formula.it.

Сообщается, что в итальянской команде приняли решение в целях обеспечения надёжности снизить максимальный пробег силовых установок на фоне проблем у клиентских команд.

В частности, на Гран-при Майами проблемы возникли у пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето и гонщика «Хааса» Оливера Бермана, а в Имоле мотор отказал на машине «Хаас» Эстебана Окона.

Таким образом, из-за сокращения срока службы есть высокая вероятность того, что пилотов будут ждать штрафы во второй половине сезона.