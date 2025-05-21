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«Феррари» снизит срок службы силовых установок, пилотов могут ждать штрафы — Formula1.it

«Феррари» снизит срок службы силовых установок, пилотов могут ждать штрафы — Formula1.it
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Команда Формулы-1 «Феррари» опасается, что в ходе сезона-2025 семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера могут ждать штрафы за замены элементов силовой установки. Об этом сообщает издание Formula.it.

Сообщается, что в итальянской команде приняли решение в целях обеспечения надёжности снизить максимальный пробег силовых установок на фоне проблем у клиентских команд.

В частности, на Гран-при Майами проблемы возникли у пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето и гонщика «Хааса» Оливера Бермана, а в Имоле мотор отказал на машине «Хаас» Эстебана Окона.

Таким образом, из-за сокращения срока службы есть высокая вероятность того, что пилотов будут ждать штрафы во второй половине сезона.

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