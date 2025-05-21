Даниил Квят: у «Ред Булл» очень узкий диапазон настроек

Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят высказался о форме машины «Ред Булл» в сезоне-2025.

«Несмотря ни на что, у «Ред Булл» быстрая машина. Но, как мне кажется, у неё очень узкий диапазон настроек. И если у вас есть опыт работы с такой машиной, то вы способны делать разницу, и машина будет очень быстра, если вы попадаете в рабочее окно.

Если же «Ред Булл» не удаётся это сделать, то они оказываются далеко позади «Макларена». Если же машина работает хорошо, то они мало уступают «Макларену» в скорости. В квалификациях свежие шины и лучший держак компенсируют эти проблемы. В гонке же преимущество уже у «Макларена», потому что они стабильнее, лучше держат темп, хорошо работают с шинами. На таком уровне это обеспечивает приличную разницу», — сказал Квят в подкасте F1Nation.