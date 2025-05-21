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«Оставлю решение вопроса маме». Хаджар — о продлении контракта с «Рейсинг Буллз»

«Оставлю решение вопроса маме». Хаджар — о продлении контракта с «Рейсинг Буллз»
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Французский пилот команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о возможности продления контракта с командой.

«Я пока об этом даже не думал. посмотрим, как всё получится, когда наступит момент. Но сейчас я не знаю. Я оставлю решение этого вопроса моей маме, а там посмотрим», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

Контракт Хаджара с командой рассчитан до конца сезона.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124). Хаджар с семью баллами располагается на 14-й позиции в личном зачёте.

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