Штайнер не верит, что «Макларену» важнее Кубок конструкторов, чем личный зачёт

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер не верит в заявление «Макларена» о том, что их не особо волнует личный зачёт.

«Я не верю в то, что «Макларену» важнее Кубок конструкторов, чем личный зачёт. Вы всегда хотите выиграть как можно больше. Вы не можете не думать о личном зачёте, потому что вы хотите победить и там. Если вы выигрываете Кубок конструкторов, личный зачёт обычно идёт вместе с ним.

Прошлый год был исключением, потому что Макс был в машине, в которой может побеждать только один парень, а другой при этом страдал. По этой причине «Ред Булл» проиграл», — приводит слова Гюнтера Штайнера F1oversteer.