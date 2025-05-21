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Штайнер не верит, что «Макларену» важнее Кубок конструкторов, чем личный зачёт

Штайнер не верит, что «Макларену» важнее Кубок конструкторов, чем личный зачёт
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер не верит в заявление «Макларена» о том, что их не особо волнует личный зачёт.

«Я не верю в то, что «Макларену» важнее Кубок конструкторов, чем личный зачёт. Вы всегда хотите выиграть как можно больше. Вы не можете не думать о личном зачёте, потому что вы хотите победить и там. Если вы выигрываете Кубок конструкторов, личный зачёт обычно идёт вместе с ним.

Прошлый год был исключением, потому что Макс был в машине, в которой может побеждать только один парень, а другой при этом страдал. По этой причине «Ред Булл» проиграл», — приводит слова Гюнтера Штайнера F1oversteer.

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