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Нидерландский гонщик рассказал, как ему предпочли Баррикелло

Нидерландский гонщик рассказал, как ему предпочли Баррикелло
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал, как едва не стал пилотом «Хонды» в 2006 году.

«Я планировал подписать контракт с «Хондой», но затем в команду пришёл Жиль де Ферран. После этого они освободили Рубенса Баррикелло от его контракта с «Феррари», так что мне пришлось перейти в «Мидленд». Так что одно заработанное очко стало равно годовой зарплате!

Мы быстро узнали, что «Хонда» собирается взять Баррикелло. Я собирался ехать в одной команде с Дженсоном Баттоном. Этот разговор стал возможен благодаря моим результатам в Канаде, где я находился в квалификации выше «Ред Булл». По правде говоря, это была единственная трасса, где я мог что-то показать, потому что у нас в «Минарди» почти не было прижимной силы. Тогда мы и начали переговоры с Ником Фраем», — приводит слова Альберса RacingNews365.

Примечательно, что состав «Хонды» полностью перешёл в «Браун» в 2009 году, а Дженсон Баттон взял титул чемпиона мира в том сезоне.

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