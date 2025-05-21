Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт назвал основное различие между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Эксперт назвал основное различие между Хэмилтоном и Ферстаппеном
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о различиях между семикратным чемпионом мира, пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл», четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном.

«Возможно, восьмой титул, который не состоялся, должен был достаться Хэмилтону. Но, с другой стороны, тогда он должен был проиграть Фелипе Массе. Однако, думаю, он должен был забирать свой титул и в свой первый год.

Хэмилтон и Ферстаппен — пилоты разного типа. Я не думаю, что даже Льюис на самом деле знает, насколько он талантлив. Он одарён от природы и обладает исключительным талантом и страстью к гонкам. Он всё ещё хочет гоняться. Я думаю, что это основные различия в характерах между ними. Льюис был в состоянии соревноваться с самого начала, как и Макс. Макс более агрессивный гонщик, чем Льюис», — приводит слова Деймона Хилла Racingnews365.

Материалы по теме
Хэмилтон не уверен в перспективах «Феррари» на Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android