Эксперт назвал основное различие между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о различиях между семикратным чемпионом мира, пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл», четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном.

«Возможно, восьмой титул, который не состоялся, должен был достаться Хэмилтону. Но, с другой стороны, тогда он должен был проиграть Фелипе Массе. Однако, думаю, он должен был забирать свой титул и в свой первый год.

Хэмилтон и Ферстаппен — пилоты разного типа. Я не думаю, что даже Льюис на самом деле знает, насколько он талантлив. Он одарён от природы и обладает исключительным талантом и страстью к гонкам. Он всё ещё хочет гоняться. Я думаю, что это основные различия в характерах между ними. Льюис был в состоянии соревноваться с самого начала, как и Макс. Макс более агрессивный гонщик, чем Льюис», — приводит слова Деймона Хилла Racingnews365.