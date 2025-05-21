Вильнёв: никогда не знаешь, какой Колапинто нам достанется сегодня

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением об аргентинском новобранце «Альпин» Франко Колапинто.
«Франко быстр, но он аварийный. Какой же Франко будет сегодня? Это как бросок кубика — никогда не знаешь, что выпадет. Так сможет ли он ехать быстро, не попав в аварию, или ему придётся быть медленнее, чтобы избежать неприятностей? Это большой вопрос.
Но мы это узнаем, потому что у него был год, чтобы переварить прошлый сезон. У него есть поддержка, так что он уже привносит что-то, чего не было у предыдущего гонщика», — приводит слова Жака Вильнёва RacingNews365.
Напомним, Колапинто заменил перед Гран-при Эмилии-Романьи Джека Дуэна в составе французской команды.