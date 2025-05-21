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Вильнёв: никогда не знаешь, какой Колапинто нам достанется сегодня

Вильнёв: никогда не знаешь, какой Колапинто нам достанется сегодня
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением об аргентинском новобранце «Альпин» Франко Колапинто.

«Франко быстр, но он аварийный. Какой же Франко будет сегодня? Это как бросок кубика — никогда не знаешь, что выпадет. Так сможет ли он ехать быстро, не попав в аварию, или ему придётся быть медленнее, чтобы избежать неприятностей? Это большой вопрос.

Но мы это узнаем, потому что у него был год, чтобы переварить прошлый сезон. У него есть поддержка, так что он уже привносит что-то, чего не было у предыдущего гонщика», — приводит слова Жака Вильнёва RacingNews365.

Напомним, Колапинто заменил перед Гран-при Эмилии-Романьи Джека Дуэна в составе французской команды.

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