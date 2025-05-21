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В «Феррари» жалеют, что не подписали Эдриана Ньюи — CdS

В «Феррари» жалеют, что не подписали Эдриана Ньюи — CdS
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Некоторые представители команды «Феррари» жалеют, что не сумели подписать контракт с легендарным инженером Эдрианом Ньюи. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

При этом имена данных сотрудников не называются.

Напомним, Ньюи перешёл из «Ред Булл» в «Астон Мартин» и уже приступил к работе в новой команде. На Гран-при Монако Эдриан впервые посетит капитанский мостик команды.

Ньюи провёл почти два десятилетия в «Ред Булл», а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», на счету которой 279 баллов.

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