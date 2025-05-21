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Стало известно, кого Вассёр винит в неудачах «Феррари» 2025 года — CdS

Стало известно, кого Вассёр винит в неудачах «Феррари» 2025 года — CdS
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Руководитель команды Формулы-1 Фредерик Вассёр считает, что в неудачах итальянского коллектива на старте сезона-2025 виноват бывший технический директор команды по работе с шасси Энрико Кардиле. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Напомним, Кардиле работал над машиной 2024 года, однако покинул команду вскоре после старта сезона. В настоящий момент должность технического директора команды занимает Лоик Сера.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», на счету которой 279 баллов.

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