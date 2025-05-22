В Монако прошёл закрытый показ фильма «Формула-1». Двух пилотов не было

В Монако прошёл закрытый показ фильма «Формула-1» для пилотов, руководителей команд и журналистов. На показе присутствовали почти все действующие пилоты Формулы-1.

На показ не явились действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, а также пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, судя по фотографиям с места событий.

Фото: Соцсети Формулы-1

Информации о причинах отстуствия Стролла нет, что касается Ферстаппена, то Макс в это время находился дома и вёл прямую трансляцию в симрейсинге.

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года. Издание АМС ранее сообщило, что хронометраж фильма составит 2 часа 30 минут.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.