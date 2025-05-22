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Масса: Ферстаппен абсолютно лучший гонщик сейчас и может стать сильнейшим в истории

Масса: Ферстаппен абсолютно лучший гонщик сейчас и может стать сильнейшим в истории
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Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса высказался о 27-летнем четырёхкратном чемпионе серии Максе Ферстаппене из «Ред Булл» и болиде RB21.

«Я думаю, победителем Кубка конструкторов будет «Макларен», потому что у них машина лучше, чем у «Ред Булл». Мы видим, что Ферстаппен выполняет работу, которую, на мой взгляд, способны продемонстрировать немногие пилоты. Тот факт, что он выжимает максимум из машины, которая не является лучшей на стартовой решётке, просто невероятен.

Но сейчас даже трудно сказать, какое место по силе у «Ред Булл» в пелотоне, потому что если вы посмотрите на напарника Ферстаппена [Юки Цуноду], то увидите, что его темп намного хуже, чем у «Макларена», «Феррари», «Мерседеса» и самого Макса.

Так что для меня Ферстаппен — абсолютно лучший гонщик на данный момент, и он, несомненно, может стать лучшим в истории благодаря тому, что он сделал», — приводит слов Массы издание GPblog,

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