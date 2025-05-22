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Алонсо посадили рядом с Лоусоном на закрытом показе фильма «Формула-1» в Монако

Алонсо посадили рядом с Лоусоном на закрытом показе фильма «Формула-1» в Монако
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В среду, 21 мая, в Монако прошёл закрытый показ фильма «Формула-1». Примечательно, что 43-летний гонщик и двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» сидел в кинозале с новозеландским пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном, с которым у испанца случались инциденты на трассе.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Во время дебютного этапа в 2024-м после замены Даниэля Риккардо в составе «Рейсинг Буллз» на Гран-при США в Остине Лоусон вызвал недовольство Алонсо в спринте, после чего Фернандо назвал по радио Лиама идиотом из «Альфа Таури».

В спринте Гран-при Майами в 2025 году Алонсо и Лоусон стали участниками инцидента, во время которого они столкнулись и испанец сошёл с дистанции.

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