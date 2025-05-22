Баррикелло: Ферстаппен выжимает из машины «Ред Булл» больше, чем она должна выдавать

Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Рубенс Баррикелло высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Макс Ферстаппен — счастливый парень. Он наслаждается жизнью, вы можете увидеть эмоции, когда он выводит «Ред Булл» на поул. Он выжимает из машины больше, чем она должна выдавать. Он благодарен за машину, которая у него была, сочетание получилось хорошим.

Очевидно, у него не будет недостатка в предложениях присоединиться к конкурирующим командам, но я не думаю, что это будет довлеть над ним, он сосредоточен на том, чтобы давать результат», — приводит слова Баррикелло издание Poker Scout.