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Баррикелло: Ферстаппен выжимает из машины «Ред Булл» больше, чем она должна выдавать

Баррикелло: Ферстаппен выжимает из машины «Ред Булл» больше, чем она должна выдавать
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Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Рубенс Баррикелло высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Макс Ферстаппен — счастливый парень. Он наслаждается жизнью, вы можете увидеть эмоции, когда он выводит «Ред Булл» на поул. Он выжимает из машины больше, чем она должна выдавать. Он благодарен за машину, которая у него была, сочетание получилось хорошим.

Очевидно, у него не будет недостатка в предложениях присоединиться к конкурирующим командам, но я не думаю, что это будет довлеть над ним, он сосредоточен на том, чтобы давать результат», — приводит слова Баррикелло издание Poker Scout.

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