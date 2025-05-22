«Не можем найти причин». Вассёр — о проблемах «Феррари» в квалификациях

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах болида SF-25 в квалификациях.

«Даже когда у нас хороший темп в гонке, мы всё равно отстаём от «Макларена», а по результатам последних трёх или четырёх этапов стало ясно, что наш гоночный темп намного выше, чем квалификационный. В воскресенье в Джидде наша машина была самой быстрой на трассе, а затем в Майами мы были намного быстрее в гонке, чем в субботу.

Очевидно, что по субботам мы стараемся показать лучший темп, но в последние два уикенда у нас не было скорости, но мы не можем найти причин. Конечно, нам нужно приложить все усилия для этого, но в Монако, в субботу вечером, мы должны выступить гораздо лучше.

Монако — это другая история с точки зрения управления шинами, подготовки, так что мы начнём с нуля, чтобы понять проблемы и сделать лучше в будущем», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.