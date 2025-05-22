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Хорнер: впервые с Бразилии-2024 у нас был темп, чтобы оторваться от «Макларена»

Хорнер: впервые с Бразилии-2024 у нас был темп, чтобы оторваться от «Макларена»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил обновления для болида RB21 после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Нам удалось повысить скорость автомобиля и улучшить его работу в окне настроек, а как только мы уберём скольжение, то сможем намного лучше управлять температурой. Это действительно обнадёживает. Я имею в виду, что «Макларен» в пятницу в Имоле выглядел очень быстрым в гоночной симуляции, но, учитывая тот темп, который мы продемонстрировали в гонке, я бы сказал, что, вероятно, с прошлого года в Бразилии, где, очевидно, была дождевая гонка, это был первый раз за долгое время, когда у нас был темп, достаточный для того, чтобы по-настоящему оторваться от них.

Это очень обнадёживает и является отличным результатом приложенных усилий. Я думаю, что в целом мы становимся более собранными и лучше понимаем друг друга. Это был очень позитивный уикенд, и, на мой взгляд, мы набираем обороты, что важно на данном этапе чемпионата», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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