Юниор «Ред Булл» Линдблад заменит Лоусона в «Рейсинг Буллз» до конца года — Джо Сейвуд

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил, что руководство «Ред Булл» планирует заменить новозеландского гонщика Формулы-1 Лиама Лоусона на 17-летнего юниора Арвида Линдблада в «Рейсинг Буллз».

«Стало известно, что «Ред Булл» до конца года заменит Лиама Лоусона на Арвида Линдблада из Формулы-2. Англо-шведу, у которого мать с индийскими корнями, не исполнится 18 лет до августа, и, хотя у него уже есть суперлицензия, он находится в той же ситуации, что и Кими Антонелли в прошлом году, поскольку он недостаточно взрослый, чтобы участвовать в гонках Формулы-1, по крайней мере согласно правилам. Но, эй, регламент всегда можно изменить, если это устраивает всех…» — написал Сейвуд в своём блоге.

Сезон 2025 года Линдблад проводит за рулём болида команды «Кампос» в Формуле-2. После четырёх этапов у Арвида 45 очков и пятое место в личном зачёте. У «Кампоса» 90 баллов и второе место в командном зачёте.