Инсайдер: арест брата экс-главы «Альпин» Оукса не связан с семьёй Мазепиных

Обозреватель Джо Сейвуд высказался об аресте Уильямса Оукса, брата бывшего руководителя команды Формулы-1 «Альпин» Оливера Оукса. Напомним, 1 мая Уильямс Оукс был арестован с крупной суммой денег в Великобритании.

«Нет никаких доказательств того, что какие-либо деньги были привезены с грузом Формулы-2 из Саудовской Аравии после последней гонки. И нет никаких причин, указывающих на то, что деньги были получены из России, что многие предполагали из-за прошлых связей Оуксов с семьёй Мазепиных. Обо всём было сообщено примерно так же, как и о Кристиане Хорнере в прошлом году, когда все предполагали вину до того, как что-то было доказано», — написал Сейвуд в своем блоге.