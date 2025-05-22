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«Воспользуемся его проницательностью». В «Астон Мартин» назвали цели визита Ньюи в Монако

«Воспользуемся его проницательностью». В «Астон Мартин» назвали цели визита Ньюи в Монако
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Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл рассказал о целях визита именитого конструктора Эдриана Ньюи на Гран-при Монако.

«Когда Эдриан присоединился к нам в начале марта, мы сказали: «Нам нужно, чтобы он сосредоточился на 2026 годе и новом болиде». Этим он и занялся. Разговоры за обедом включали в себя не только то, что он ел или чем занимался в выходные, но и разговоры об автомобиле 2025 года выпуска и возможных проблемах, но над автомобилем 2025 года работала отдельная команда инженеров.

Разрабатывая болид 2026 года, он знакомится с инструментами, которыми мы располагаем, в частности с CFD, аэродинамической трубой и всем процессом получения информации от чертёжной доски до результатов испытаний в аэродинамической трубе.

Благодаря этому мы узнаём о том, в чём наши сильные стороны, в чём слабые, а затем о том, как мы можем сохранить и развить наши преимущества и как исправить слабые, и он обычно занимается этим на заводе. В Монако же Эдриан увидит, как мы работаем в условиях гоночного уикенда, как оптимизируем машину, а также мы воспользуемся его опытом и проницательностью», — приводит слова Кауэлла издание Racingnews365.

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