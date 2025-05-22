Джо Сейвуд назвал причины ухода Оливера Оукса с поста руководителя «Альпин»

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд рассказал о причинах ухода Оливера Оукса с поста руководителя команды Формулы-1 «Альпин».

«По-настоящему интересный вопрос заключается в том, что если Оливер не был вовлечён в скандал, то почему Оукс ушёл из «Альпин»? Нет сомнений, что в течение некоторого времени отношения в команде были напряжёнными, потому что Оукс хотел руководить ею, но из-за того, что Флавио Бриаторе всегда находился где-то поблизости, у него не было такой свободы.

Оукс не был согласен с решением заменить Джека Дуэна на Франко Колапинто, поскольку он давно считал, что лучшим молодым гонщиком в «Альпин» является Пауль Арон. Как бы то ни было, до того, как Оукс подал в отставку, ходили слухи, что он вёл переговоры с «Ред Булл» о переходе туда, чтобы помочь Хельмуту Марко с юниорской программой.

В конце концов, однако, я чувствую, что отставка была личным решением, основанным на нехватке поддержки от команды. Если бы Оукс чувствовал себя защищённым, я уверен, он бы остался. Сейчас он вернулся в «Хайтек» и работает над её развитием, чтобы выиграть дело против ФИА и продолжить свою карьеру. В этом бизнесе произошёл сбой, но мы не узнаем больше до суда, если он состоится. Если Бриаторе смог вернуться в Формулу-1 после того, что он сделал в 2008 году, любой может получить второй шанс», — написал Сейвуд в своём блоге.