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Кауэлл: Эдриан Ньюи охватывает весь спектр для успешного чемпионского сезона

Кауэлл: Эдриан Ньюи охватывает весь спектр для успешного чемпионского сезона
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Исполнительный директор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл оценил способности именитого британского конструктора Эдриана Ньюи при работе с болидом.

«Что касается болида 2026 года — Эдриан, вероятно, один из немногих инженеров в спорте, которые могут рассмотреть автомобиль в целом. Это не просто гений аэродинамики, это гений автомобильной архитектуры, способный продумать всё до мельчайших деталей, в том числе — как бы мы могли изменить конфигурацию в первой, второй и третьей тренировке.

Эдриан охватывает весь спектр для успешного чемпионского сезона», — приводит слова Кауэлла издание Racingnews365.

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