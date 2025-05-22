Карлос Сайнс оценил фильм об Ф-1 с Брэдом Питтом

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший высказался о фильме «Формула-1», главную роль в котором исполнил голливудский актёр Брэд Питт.
«Я действительно считаю, что фильм привлечёт большую новую аудиторию и будет очень успешным среди людей, которые ничего не знают об Ф-1. Для хардкорных фанатов, журналистов и нас есть вещи, которые кажутся слишком американскими, голливудскими. Хотя, по правде говоря, весь фильм я получал удовольствие», — приводит слова Сайнса издание The Race.
Премьера фильма «Формула-1» состоится 27 июня 2025 года.
Ранее Сайнс высказался о потенциальном назначении его отца на должность главы ФИА.
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