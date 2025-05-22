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Макс Ферстаппен объяснил, почему пропустил закрытый показ фильма про Ф-1 в Монако

Макс Ферстаппен объяснил, почему пропустил закрытый показ фильма про Ф-1 в Монако
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», объяснил, почему отсутствовал на закрытом показе фильма «Формулы-1» в Монако. Напомним, помимо Макса, киносеанс пропустил канадец Лэнс Стролл из «Астон Мартин».

«Я предварительно предупредил FOM, что не смогу присутствовать. Мне просто хотелось провести больше времени дома. Когда у тебя так много разъездов, желание проводить всё свободное время дома кажется нормальным», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Ранее аналитик и журналист Джо Сейвуд сообщил, что в «Ред Булл» планируют заменить Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз» юниором Арвидом Линдбладом.

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