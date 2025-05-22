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«С обидами покончено». Лоусон — о просмотре фильма в Монако рядом с Алонсо

«С обидами покончено». Лоусон — о просмотре фильма в Монако рядом с Алонсо
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» прокомментировал совместный просмотр фильма «Формула-1» вместе с испанским пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на фоне их напряжённых отношений на трассах.

«Я думаю, вы знаете, что в автоспорте на трассе с вами всякое случается. Если бы мы затаили обиду, мы бы никогда этого не преодолели. В сезоне 24 гонки, так что я думаю, что для нас обоих это, вероятно, оставалось в прошлом, когда начинался новый. Так что, да, с этим покончено.

Что касается предстоящего Гран-при Монако, честно говоря, это очень волнительно и захватывающе, потому что это мой первый уикенд здесь. Начало этого года было действительно трудным, а сейчас для нас это просто ещё одна возможность хорошо показать себя, и это именно то, на чём я сосредоточен», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

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