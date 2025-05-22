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Появились первые фотографии Ньюи в форме «Астон Мартин»

Появились первые фотографии Ньюи в форме «Астон Мартин»
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Инсайдер Альбрет Фабрега опубликовал первые фотографии легендарного конструктора Эдриана Ньюи в форме команды «Астон Мартин» на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 «Астон Мартин» посетит этап «Королевских гонок» именно в Монако.

Фото: Страница Альберта Фабреги в социальной сети

Ньюи провёл почти два десятилетия в «Ред Булл», а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

После семи этапов в сезоне 2025 года «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 14 очков. Все баллы принёс Лэнс Стролл. У Фернандо Алонсо — 0.

Гран-при Монако пройдёт с 23 по 25 мая.

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