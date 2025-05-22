Штайнер: Леклер очень давно в «Феррари», ему нужно что-то новое

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.

«Пожалуй, я подолью масла в огонь, но скажу, что Леклеру крайне нужен вызов. Он очень давно в «Феррари», и иногда перемены важны, как это было с Хэмилтоном в «Мерседесе». На каком-то этапе всё превращается в рутину, так что, думаю, Леклеру нужно что-то новое.

Сейчас Шарль не в том положении, чтобы выиграть чемпионат, так что если он, возможно, перейдёт куда-то ещё, может, ему повезёт, но ты никогда не знаешь этого точно. Однако стоит понимать, что ему может и не повезти, как это было с Фернандо Алонсо», — сказал Гюнтер Штайнер в эфире The Red Flags Podcast.