Эксперт: Антонелли обходится Вольфу во много раз меньше, чем Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о возможности перехода четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппен из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Если Макс уйдёт, то это окажет большое влияние на «Ред Булл». Нет никаких соменений. Это тот пилот, который выжимает скорость из машины в данный момент.

Но так ли «Мерседесу», в составе которого есть Антонелли и Джордж, нужно менять состав? Наверное, нет. В данный момент, подозреваю, Антонелли обходится Тото во много раз меньше, чем потенциально может обойтись Макс», — приводит слова Каруна Чандхока GPBlog.

Ферстаппен располагается на третьем месте в личном зачёте чемпионата мира.