Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри отреагировал на свою копию из пиццы. Фото

Оскар Пиастри отреагировал на свою копию из пиццы. Фото
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал на фотографию болельщика, который создал австралийца из пиццы. Фото было опубликовано в социальных сетях ajfreebrowsing.

Фото: Соцсети adfreebrowsing

«Это реально? Невероятная работа», — написал Пиастри в соцсетях.

Формула-1 Гран-при Монако — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 23 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако.

Суббота, 24 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако;
17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 25 мая:

16:00. Гонка Гран-при Монако.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

Материалы по теме
Норрису повезло, Пиастри слишком расслабился. Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи
Норрису повезло, Пиастри слишком расслабился. Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android