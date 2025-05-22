Оскар Пиастри отреагировал на свою копию из пиццы. Фото

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал на фотографию болельщика, который создал австралийца из пиццы. Фото было опубликовано в социальных сетях ajfreebrowsing.

Фото: Соцсети adfreebrowsing

«Это реально? Невероятная работа», — написал Пиастри в соцсетях.

Формула-1 Гран-при Монако — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 23 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако.

Суббота, 24 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако;

17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 25 мая:

16:00. Гонка Гран-при Монако.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).